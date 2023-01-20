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"Таллиннская декларация": 9 европейских стран окажут усиленную военную помощь Украине

20 января, 2023 пятница
00:58
Мир

С совместным заявлением в поддержку Украины выступили министры обороны Эстонии, Великой Британии, Польши, Латвии и Литвы, а также представители Дании, Чехии, Нидерландов и Словакии

"Таллиннская декларация" накануне встречи в формате "Рамштайн" опубликована на сайте британского правительства.

Подписанты документа подтвердили "неизменную решимость поддерживать Украину в ее героическом сопротивлении против незаконной и неспровоцированной российской агрессии".

"Мы осуждаем нападения России, направленные на то, чтобы терроризировать украинский народ, включая умышленные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру. Мы отвергаем продолжающееся нарушение Россией суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, незаконные претензии РФ на аннексию украинской территории", - говорится в декларации.

Участники декларации обещают Украине глобальную военную поддержку, "максимальную стратегическую и скоординированную". И добавляют, что новый уровень поддержки предполагает предоставление танков, противовоздушной и противоракетной обороны, действующих совместно с артиллерией и последующим глубоким высокоточным огнем, что целенаправленно поражает российские логистические и командные узлы на оккупированной территории.

"Поэтому мы обязуемся совместными усилиями обеспечить беспрецедентный набор пожертвований, включая основные боевые танки, тяжелую артиллерию, противовоздушную оборону, боеприпасы и боевые машины пехоты для обороны Украины. Эта значительная помощь поступает из наших собственных национальных запасов и ресурсов, серьезность ситуации и наше обязательство срочно увеличить и ускорить поддержку Украины.Сделав это "таллинское обещание", мы отправимся на заседание Группы обороны Украины в Рамштайн завтра, 20 января, и призываем других членов Альянса и партнеров последовать этому примеру и как можно быстрее предоставить свои собственные запланированы пакеты поддержки, чтобы обеспечить украинскую победу на поле боя в 2023 году", – говорится в документе.

Каждая страна также обнародовала перечень помощи, которую она уже предоставила и планирует предоставить Украине. В пакеты помощи входит проведение учений украинских военных, и тяжелая техника, и боеприпасы.

Дания гарантировала продолжение военной и гражданской поддержки, в частности обеспечение обучения украинских военных. Также отмечено, что Дания предоставила или профинансировала военную помощь на сумму около 600 млн. евро.

Представители Чехии задекларировали дальнейшую поддержку Украины путем доставки военного оборудования в сотрудничестве с партнерами и в соответствии с потребностями Украины. "Мы работаем с нашей оборонной промышленностью, чтобы увеличить ее производственные мощности, чтобы оказать еще большую поддержку, особенно с точки зрения производства боеприпасов большого калибра, гаубиц и бронетранспортеров. Ключевой составляющей нашего вклада будет техническое обслуживание уже поставленного оборудования и увеличение мощности технического обслуживания", – говорится в сообщении.

Эстонский пакет помощи состоит из десятков 155-миллиметровых гаубиц FH-70 и 122-миллиметровых D-30, тысячи 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов, средств поддержки артиллерийских подразделений, сотен противотанковых гранатометов Carl-Gustaf M2 из боеприпасов. Общая стоимость помощи – около 113 млн евро. Кроме того, в 2023 году Эстония продолжит предоставлять базовую и специализированную подготовку сотням военнослужащих ВСУ.

Латвия готовит новую помощь с дополнительными десятками переносных зенитно-ракетных комплексов (Stinger) и дополнительными элементами противовоздушной обороны, двумя вертолетами М-17, десятками пулеметов с боеприпасами, несколькими десятками БПЛА и запчастями для М109 гаубиц. Также Латвия инвестирует огромные средства в подготовку украинских военных. В 2023 году страна планирует обучить около 2000 воинов по разным программам, начиная от начальной пехотной подготовки до специализированных курсов.

Новый пакет поддержки от Литвы состоит из десятков зенитных установок L-70 с десятками тысяч боеприпасов и двух вертолетов Ми-8. Общая стоимость – около 85 млн. евро. Также страна инвестирует 40 млн евро в закупки в поддержку украинских военных (антидроны, оптика, термовизуальные приборы и дроны). Кроме того, 2 млн евро Литва перечислит в Международный фонд Великобритании для финансирования проектов приобретения тяжелого вооружения, таких как артиллерийские системы и боеприпасы, боевые бронированные машины и т.д. Общая стоимость пакета поддержки Литвы составляет 125 миллионов евро.

Польша будет продолжать оказывать Украине военную и гуманитарную помощь столько, сколько потребуется. Новый польский пакет состоит из зенитных установок С-60 с 70 тысяч боеприпасов. Польша уже передала 42 боевых машины пехоты вместе с учебными пакетами для двух механизированных батальонов. Кроме того, Польша продолжает поставки 155-мм гаубиц КРАБ и поставляет Украине разные виды боеприпасов. Также постоянно проводит медицинскую и инженерную подготовку. Кроме того, Польша готова передать роту танков Leopard 2 с 1000 боеприпасами.

Кроме уже предоставленного тяжелого оборудования, Словакия пообещала продолжить интенсивные обсуждения с членами Альянса о возможностях разблокирования дополнительного оборудования для пожертвований Украине. Усилия сосредоточены на возможностях, связанных с основными боевыми танками, боевыми машинами пехоты, системами противовоздушной обороны, а также на увеличении производства гаубиц, оборудования для разминирования и боеприпасов. Кроме того, Словакия продолжит обучение украинских военных и расширит обучение в соответствии с требованиями Украины.

Великая Британия объявила о пакете помощи, в который входят танки Challenger 2 с бронированными эвакуационно-ремонтными машинами; САУ AS90 калибра 155 мм, сотни бронированных и защищенных машин, ракеты ПВО Starstreak и ракеты ПВО средней дальности; 600 противотанковых боеприпасов Brimstone; пакет поддержки оборудования для модернизации до сотни украинских танков и БМП Пакет дополнительно дополняется продолжением базовой подготовки и подготовки младшего руководства для ВСУ в Великой Британии с 9 международными партнерами. Для обучения еще около 20 000 военнослужащих ВСУ в 2023 году Великая Британия также координирует Международный фонд для Украины, который вместе с партнерами привлек почти 600 миллионов фунтов стерлингов. О первом пакете поддержки от фонда будет объявлено в ближайшее время.

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