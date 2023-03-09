Талисманом Олимпиады-2026 в Италии выбрали горностаев в шлемах
Два горностая в шлемах победили в народном голосовании за выбор талисманов Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо
Об этом сообщает Insidethegames.
Оргкомитет Игр еще должен официально объявить свое решение по талисманам.
Горностаи, один с белым, другой с коричневым мехом, набрали 53% голосов, опередив пару цветов — эдельвейс и подснежник, которые, по замыслу авторов, возвращались в город с прогулки в горах.
Голосование было запущено на музыкальном фестивале в Сан-Ремо. В общей сложности на конкурс талисманов было подано около 1,6 тыс. заявок.
Олимпийские игры в Италии пройдут с 6 по 22 февраля, Паралимпийские – с 6 по 15 марта 2026 года.
Горностай – это хищное млекопитающее, которое встречается в том числе в Альпах. В Европе мех горностая считался символом королевской власти и высокого статуса, а также использовался в церемониальной одежде членов палаты лордов в Великобритании.
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