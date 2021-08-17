Талибы заявили, что позволят образование и работу для женщин
17 августа талибы объявили, что в стране будут уважать права женщин "по законам ислама"
Об этом сообщил заявил представитель "Талибана" Забигулла Муджахид на первой пресс-конференции, передает Associated Press .
Исламисты пообещали дать возможность девушкам и женщинам посещать школы и университеты.
Забигулла Муджахид сказал, что частные СМИ смогут "остаться независимыми", но подчеркнул, что журналисты "не должны работать против национальных интересов".
Представитель талибов отметил, что группа не планирует мести для тех, кто сотрудничал с миссиями иностранных государств или военными.
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В комментарии для Sky News Муджахид повторно заверил, что женщинам не запретят учиться.
"Да, они смогут получать образование и высшее образование, то есть учиться в том числе в университетах", - подчеркнул он.
По его словам, женщины смогут работать в школах и больницах.
Также появились сообщения, что женщины-телеведущие частного вещателя Tolo вернулись в эфир.
Сообщается также о небольшой демонстрации женщин в Кабуле - они вышли в хиджабах и с плакатами с призывом не устранять женщин от общественной жизни.
Напомним, предыдущее господство талибов в Афганистане в 1996-2001 годах отметилось очень жестоким отношением к женщинам. В стране практиковали публичное избиение камнями до смерти, отрезание носов девушкам и другие дикости.
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