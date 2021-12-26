Талибы запретили женщинам самостоятельно путешествовать на большие расстояния
"Талибан" запретил женщинам в Афганистане путешествовать без сопровождения на расстояние, превышающее 72 км
Об этом сообщает Радио Свобода.
Новое министерство содействия добродетели и предотвращения пороков Афганистана обязало женщин передвигаться на большие расстояния только в сопровождении мужа или близкого родственника.
Отдельно чиновники министерства запретили водителям такси и общественного транспорта пускать в салон пассажирок без хиджаба и включать музыку.
Находящийся в изгнании афганский правозащитник Харун Рахими раскритиковал решение талибов.
"Это создаст возможности для преследований и сделает общественные места опасными для женщин", – заявил Рахими.
Талибы взяли под контроль территорию в Афганистане в августе 2021 года. Они признаны террористической организацией во многих странах. "Талибан" объявил Афганистан "Исламским Эмиратом", светские власти в котором будут находиться под религиозным контролем.
- Напомним, в ноябре талибы запретили транслировать в Афганистане сериалы с участием женщин.
- 3 декабря движение "Талибан" издало указ о правах женщин в Афганистане, запрещающий выдавать женщин замуж без их согласия, но ничего не говорит о вопросах трудоустройства и образования женщин.
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