Талибы запретили женщинам работать в неправительственных организациях

Об этом сообщили в Reuters.

23 декабря движение "Талибан", находящееся у власти Афганистана, приказало всем местным и иностранным неправительственным организациям прекратить работу женщин-сотрудниц. По словам Организации Объединенных Наций, это повредит гуманитарным операциям именно тогда, когда зима охватывает уже переживающую экономический кризис страну.

Свое решение талибы объяснили тем, что некоторые из женщин "не придерживались толкования администрации исламского дресс-кода".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в twitter, что он "глубоко обеспокоен", поскольку этот шаг "нарушит жизненно важную помощь миллионам людей", добавив: "Женщины занимают центральное место в гуманитарных операциях по всему миру. Это решение может быть разрушительным для афганского народа" .

Напомним, Талибан был устранен в 2001 году возглавляемой США коалицией. Однако движение вернулось к власти в 2021 году.

В сентябре 2021 года движение "Талибан" объявило о возвращении в Афганистане практики телесных наказаний.

3 декабря прошлого года талибы издали указ, запрещающий выдавать женщин замуж без их согласия. Однако в документе не регулировался вопрос получения образования женщинами. Позже движение запретило женщинам страны путешествовать без сопровождения на расстояние, превышающее 72 км. Также талибы запретили транслировать в Афганистане сериалы с участием женщин.

В марте 2022 года Талибан решил не открывать в Афганистане школы для девушек старше среднего школьного возраста.

Также это движениеобязало женщин не появляться на улице и в общественных местах без паранджи.

20 декабря, движение "Талибан" запретило студенткам посещать университеты, решение вступило в силу после заседания афганского правительства

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