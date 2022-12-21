Талибы запретили женщинам Афганистана учиться в университетах

Об этом сообщили в Associated Press.

Находящиеся у власти Афганистана талибы запретили студенткам посещать университеты. Решение вступило в силу немедленно в соответствии с последним указом, нарушающим права и свободы женщин.

В AP отмечают: несмотря на первоначальные обещания талибов ввести более умеренные правила, они широко внедрили свое строгое толкование исламского права, или шариата.

Решение было объявлено после заседания правительства. В письме, опубликованном представителем министерства высшего образования Зиауллой Хашми, частным и государственным университетам предписано как можно быстрее ввести запрет и сообщить министерству, когда запрет вступит в силу.

Журналисты утверждают, что решение повредит усилиям Талибана получить признание со стороны потенциальных международных доноров в то время, когда страна погрязла в ухудшающемся гуманитарном кризисе.

Как известно, запрет на поступление девушек в университет появился через несколько недель после того, как они сдали выпускные экзамены, даже несмотря на то, что им было запрещено посещать аудитории.

Напомним, Талибан был устранен в 2001 году возглавляемой США коалицией. Однако движение вернулось к власти в 2021 году.

В сентябре 2021 года движение "Талибан" объявило о возвращении в Афганистане практики телесных наказаний.

3 декабря прошлого года талибы издали указ, запрещающий выдавать женщин замуж без их согласия. Однако в документе не регулировался вопрос получения образования женщинами. Позже движение запретило женщинам страны путешествовать без сопровождения на расстояние, превышающее 72 км. Также талибы запретили транслировать в Афганистане сериалы с участием женщин.

В марте 2022 года Талибан решил не открывать в Афганистане школы для девушек старше среднего школьного возраста.

Также это движение обязало женщин не появляться на улице и в общественных местах без паранджи.

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