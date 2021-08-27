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Талибы запретили музыку в Афганистане: говорят, не позволяет ислам

27 августа, 2021 пятница
14:45
Мир Забихулла Муджахид

Представитель талибов Забихулла Муджахид, которому прогнозируют должность министра культуры в будущем правительстве исламистов, заявил, что в Афганистане запретят музыку в общественных местах

Об этом рассказывает Радио Свобода со ссылкой на интервью Забихуллы Муджахида для The New York Times .

Издание называет беседу первым его полноценным интервью западному СМИ. В течение всего разговора он пытался убедить собеседников, что талибы, которые контролируют после захвата Кабула в середине августа почти весь Афганистан, не стремятся вернуть страну в прошлое, в частности вновь ограничить права женщин.

Интервью было записано через день после того, как Муджахид предупредил афганских женщин, что для них пока будет безопаснее оставаться дома. По его словам, бдительность следует сохранять до тех пор, пока правильно обращаться с женщинами не научат рядовых членов "Талибана".

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В остальном талибы обещают, что, в отличие от предыдущего периода их правления 20 лет назад, женщинам позволят учиться, работать, выходить из дома в том виде, в котором они сами считают нужным и без сопровождения родственника-мужчины, которого в местной культуре называют махрамом. Требование об обязательном сопровождении женщины махрамом будет касаться только тех случаев, когда она отправляется в поездку на три дня или дольше, утверждает представитель талибов.

"Мы хотим строить будущее и забыть все, что было в прошлом", - подчеркнул Муджахид.

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Он отрицал то, что талибы уже начали мстить тем, кто против их захвата власти, или тем, кто ранее сотрудничал с западными военными, в том числе переводчиками. Муджахид отвергает утверждения СМИ, что "Талибан" разыскивает людей, обходя дом за домом.

Муджахид также отрицал, что "Талибан" препятствует выезду местных жителей, которые пытаются покинуть Афганистан.

"Если все документы действительны (паспорта, визы), то мы даже не собираемся спрашивать, чем эти люди занимались раньше", - заверил он

За последнее время было несколько сообщений о преступлениях и серьезных нарушениях прав человека со стороны талибов за время их стремительного наступления на правительственные силы с мая и после захвата Кабула и большей части Афганистана. В частности, в Совете ООН по правам человека ранее на этой неделе прозвучали заявления от источников, заслуживающих доверия, о внесудебных казнях, обысках, арестах и актах мести со стороны талибов, ограничении ими прав женщин и девушек.

The New York Times пишет, что из всей этой информации, поступившей в последние дни, представитель талибов подтвердил только запрет на музыку в публичных местах.

"В исламе музыка запрещена, но мы надеемся, что сможем убедить людей в этом, вместо того, чтобы на них давить", - сказал Муджахид.

В период своего предыдущего правления в Афганистане, с 1996-го по 2001-й год, талибы придерживались строгой версии шариата. В стране были ограничены многие политические права, основные свободы, прежде всего жесткие правила действовали в отношении женщин и девушек.

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запрет
Афганистан
Талибан
исламисты
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