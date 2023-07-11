Об этом пишет Reuters.

"После оскорбления священного Корана и предоставления разрешения на оскорбление мусульманских верований Исламский Эмират Афганистан предписывает прекратить всю деятельность Швеции в Афганистане", - заявил Забиулла Муджахид, спикер администрации Талибана.

Отмечается, что у Швеции больше нет открытого посольства в Афганистане после того, как в 2021 году талибы захватили власть в Афганистане. Поэтому приказ, вероятно, затронет неправительственную организацию "Шведский комитет Афганистана", тысячи гуманитарных работников которой работают в сфере здравоохранения, образования и развития сельских районов по всей стране.

Сожжение Корана в Швеции

21 января в Стокгольме под посольством Турции прошла антитурецкая акция, на которой скандальный активист Расмус Паладан сжег Коран. МИД Турции потребовал от Швеции соблюдения Трехстороннего меморандума о вступлении стран в НАТО, в частности, о борьбе с терроризмом, и призывал расследовать инцидент.

Отмечалось, что во время протестов в Швеции 21 января политик Расмус Палудан сжег Коран, однако инспиратором этого стал журналист ультраправого СМИ Exakt24 – дочерней компании Russia Today.

2 июля стало известно, что Иран не будет отправлять нового посла в Швецию в знак протеста против сожжения Корана у мечети в Стокгольме.

4 июля сообщалось , что Совет ООН по правам человека по просьбе Пакистана проведет срочное заседание из-за сожжения Корна у мечети в Стокгольме.