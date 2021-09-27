Талибы, захватившие Афганистан, запретили бритье бород в парикмахерских
Движение "Талибан" начало запрещать парикмахерам Афганистана брить и подстригать бороды клиентам
Об этом сообщает ВВС .
По словам талибов, это нарушает религиозный закон и каждого нарушителя накажут.
В объявлениях, расположенных в салонах провинции Гильменд, офицеры "Талибана" предупреждают о том, что парикмахеры должны придерживаться законов шариата относительно стрижки и бороды.
Некоторые парикмахеры в столице Кабуле, заявили, что они получали такие же приказы.
"Боевики продолжают наведываться и приказывать нам прекратить стричь бороды", - рассказал один из кабульских парикмахеров.
Руководитель большого салона в городе, сообщил, что ему позвонил некто, назвавшийся чиновником, и приказал не брить и не стричь клиентам бороды.
Парикмахеры жалуются, потому что не знают, как теперь вести бизнес.
"Нет смысла продолжать этот бизнес", - рассказал один из них.
Некоторые уже перестали предоставлять услуги по стрижке бород, даже несмотря на то, что не получили запрета.
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