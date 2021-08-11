Талибы захватили восьмой и девятый из 34 центров провинций в Афганистане
Сообщается, что "Талибан" захватил два центра провинций на севере Афганистана - Файзабад и Пули-Хумри
Об этом рассказывает Reuters и Guardian .
Боевики "Талибана" в среду, 11 августа, взяли под контроль город Файзабад - центр провинции Бадахшан на севере Афганистана.
Интересы талибами Файзабад - столице северо-восточной провинции Бадахшан - произошло, когда президент Ашраф Гани высадился в городе Мазари-Шариф - центре провинции Балх. Президент прибыл в более трёхсоттысячная город, сплотить военных, когда силы "Талибана" приблизились к крупнейшего города на севере страны. Отметим, все соседние центры провинций - Кундуз, Сари-Пуль, Айбак и Шибарган - уже контролируются талибами.
После длительной битвы в Файзабаде правительственные войска отступили в соседний район, сообщил Reuters член провинциального совета с Бадахшана Джавад Муджадиди.
Он сказал, что боевики "Талибана" захватили большую часть провинции и осадили Файзабад, прежде чем начать наступление во вторник.
В то же время представители "Талибана" сообщили о захвате города Пули-Хумри - центра провинции Баглан. Отмечается, что на изображениях в социальных сетях был изображен флаг "Талибана" на городских воротах и повстанцы внутри города.
- 10 августа анонимный дипломат из ЕС отметил, что после взятия за 5 дней 7 центров провинций страны, талибы контролируют 65% территории Афганистана
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