Талибы захватили ключевой город на севере Афганистана

Об этом сообщает BBC .

Представитель местных властей Кундезе сообщил, что все районы города, кроме аэропорта, находятся под контролем "Талибана".

В городе, который имеет стратегическое значение, начались пожары, в центре Кундуза поднят флаг "Талибана".

Кундуз стал третьей провинциальной столицей в Афганистане, захваченной талибами за последние дни.

Наступление талибов резко активизировалось после того, как американские войска и их союзники начали вывод своих частей из Афганистана после 20 лет присутствия в стране.