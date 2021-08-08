Талибы захватили ключевой город на севере Афганистана
Движение "Талибан" захватило город Кундуз - административный центр одноименной провинции на севере Афганистана
Об этом сообщает BBC .
Представитель местных властей Кундезе сообщил, что все районы города, кроме аэропорта, находятся под контролем "Талибана".
В городе, который имеет стратегическое значение, начались пожары, в центре Кундуза поднят флаг "Талибана".
Кундуз стал третьей провинциальной столицей в Афганистане, захваченной талибами за последние дни.
Наступление талибов резко активизировалось после того, как американские войска и их союзники начали вывод своих частей из Афганистана после 20 лет присутствия в стране.
- Напомним, 8 августа, в результате авиаудара ВВС США в Афганистане было уничтожено около 200 боевиков движения "Талибан".
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