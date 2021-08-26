Талибы взяли под домашний арест экс-президента страны Хамида Карзая, - СМИ

Об этом рассказывает CNN.

По словам собеседников журналистов, в понедельник, 23 августа, талибы изъяли оружие у группы охранников Карзая и забрали у него автомобили, поэтому бывший президент переехал к премьер-министру Абдулле Абдулле.

В среду, 25 августа, талибы также провели обыск в доме Абдуллы, забрали у него охрану и транспортные средства.

Сейчас Карзай и Абдулла фактически находятся под домашним арестом в Кабуле без охранников.

На прошлой неделе представитель талибов заявил, что радикальное движение хочет сформировать "инклюзивное" правительство. С тех пор они провели переговоры с бывшим президентом Карзаем и премьером Абдуллой, которые остались в Кабуле, когда талибы захватили столицу.

По состоянию на 19 августа талибы не контролировали провинции Панджер и Парван. Панджерсько ущелье служит естественным коридором между северными и южными регионами страны. Эти провинции контролируются правительственными войсками Афганистана, которые продолжили борьбу во главе с Амруллой Салехом, бывшим первым вице-президентом страны, который объявил, что согласно конституции в случае побега президента принимает его обязанности. Символом сопротивления талибам также сын национального героя Афганистана Ахмад Шаха Масуда - Ахмад Масуд-младший, призвавший афганцев к сопротивлению. Его отец в свое время получил прозвище "Панджерский лев" и успешно противостоял советской оккупации страны в ущелье на протяжении всей войны 1979-1989 годов.

19 августа, в день празднования 102 годовщины независимости страны от Британской империи, "Талибан" заявил о переименовании страны в "Исламский эмират Афганистан". На востоке, в городе Асадабад - центре провинции Кунар с населением, на 2021 составляющим почти 50 тыс., исламисты убили нескольких протестующих, которые с национальными флагами вышли на улицы. В Кабуле протестующие пронесли 200-метровое национальное черно-красно-зеленогое знамя.

Войска Масуда в Панджере до сих пор держатся, отбив первый штурм 23 августа.