Талибы ведут бои за стратегический город Газни на трассе Кабул-Кандагар
В Афганистане движение "Талибан" окружило центр провинции Газни, одноименный город, который лежит на трассе, соединяющей столицу Кабул и третий по населению город страны Кандагар
Об этом рассказывает афганская служба "Радио Свобода" со ссылкой на местные власти региона Газни.
"Талибан" окружил город Газни, который является столицей одноименной провинции в центре Афганистана, передает местная власть.
"Ситуация в городе Газни очень критическая ..."Талибан" использует дома гражданских качестве укрытия и открывает огонь по силам безопасности Афганистана, это очень затрудняет для афганской армии действия против "Талибана", - сказал член провинциального совета Хассан Резаи.
Населения в регионе рассказывает журналистам, что боевые действия продолжаются также в южной провинции Кандагар, где талибы традиционно имели сильное присутствие.
"Афганские силы безопасности, в том числе спецназ, ведут бои с "Талибаном" и пытаются оттеснить их", - сказал Хамидзай Лала, бывший депутат парламента, который вместе с вооруженными жителями воюет против "Талибана" в Кандагаре.
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Представитель министерства обороны Фавад Аман утверждает, что ситуация в Кандагаре "полностью контролируется".
11 июля талибы напали на столицу провинции Тахар город Талокан на границе с Таджикистаном.
"Атаки противника были отбиты, и они понесли большие и беспрецедентные потерь, в результате которых 55 вражеских солдат были убиты и 90 ранены", - сказал губернатор Тахара Абдулла Карлук.
Министерство обороны заявило, что осуществляло авиаудары по позициям "Талибана" в окрестностях Талокан. По данным ведомства, в результате этого погибло более десятка боевиков.
Наступление исламистов на территории, контролируемые правительством и другими группировками, происходит на фоне вывода иностранных войск из страны. Командующий военного контингента в Афганистане генерал США Остин Миллер 12 июля должен уйти с должности. В СМИ отставку Миллера называют "символическим завершением длительного присутствия США в зарубежном конфликте".
Вывод иностранных войск является результатом соглашения, заключенного Вашингтоном с талибами в феврале 2020 года, при каденции президента Дональда Трампа. В соответствии с соглашением, повстанцы должны бороться с терроризмом на афганской земле и вступить в переговоры по политическому мирному соглашению с правительством в Кабуле. Однако талибы после начала вывода войск активизировали боевые действия.
- В июне Талибан в ходе ночного боя вытеснил правительственные войска с ключевого узла, который открывает путь исламистам для наступления на 4 района провинции Тахар на Северо от Кабула.
- 6 июля военные США покинули авиационную базу Баграм в Афганистане. Они не предупредили афганских военных о своем решении
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