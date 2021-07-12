Талибы ведут бои за стратегический город Газни на трассе Кабул-Кандагар

Об этом рассказывает афганская служба "Радио Свобода" со ссылкой на местные власти региона Газни.

"Талибан" окружил город Газни, который является столицей одноименной провинции в центре Афганистана, передает местная власть.

"Ситуация в городе Газни очень критическая ..."Талибан" использует дома гражданских качестве укрытия и открывает огонь по силам безопасности Афганистана, это очень затрудняет для афганской армии действия против "Талибана", - сказал член провинциального совета Хассан Резаи.

Населения в регионе рассказывает журналистам, что боевые действия продолжаются также в южной провинции Кандагар, где талибы традиционно имели сильное присутствие.

"Афганские силы безопасности, в том числе спецназ, ведут бои с "Талибаном" и пытаются оттеснить их", - сказал Хамидзай Лала, бывший депутат парламента, который вместе с вооруженными жителями воюет против "Талибана" в Кандагаре.

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Представитель министерства обороны Фавад Аман утверждает, что ситуация в Кандагаре "полностью контролируется".

11 июля талибы напали на столицу провинции Тахар город Талокан на границе с Таджикистаном.

"Атаки противника были отбиты, и они понесли большие и беспрецедентные потерь, в результате которых 55 вражеских солдат были убиты и 90 ранены", - сказал губернатор Тахара Абдулла Карлук.

Министерство обороны заявило, что осуществляло авиаудары по позициям "Талибана" в окрестностях Талокан. По данным ведомства, в результате этого погибло более десятка боевиков.

Наступление исламистов на территории, контролируемые правительством и другими группировками, происходит на фоне вывода иностранных войск из страны. Командующий военного контингента в Афганистане генерал США Остин Миллер 12 июля должен уйти с должности. В СМИ отставку Миллера называют "символическим завершением длительного присутствия США в зарубежном конфликте".

Вывод иностранных войск является результатом соглашения, заключенного Вашингтоном с талибами в феврале 2020 года, при каденции президента Дональда Трампа. В соответствии с соглашением, повстанцы должны бороться с терроризмом на афганской земле и вступить в переговоры по политическому мирному соглашению с правительством в Кабуле. Однако талибы после начала вывода войск активизировали боевые действия.