Талибы в Афганистане начали вывешивать на улицах тела казненных

Об этом сообщает Радио Свобода .

Тела четырех человек, обвиняемых в похищении, повесили в нескольких районах Герата.

По официальной версии "Талибана", вероятные похитители были убиты во время стрельбы с талибами.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно запятнанное кровью тело мужчины в цепях, повешенное на кран на главной площади города Герат. Также можно увидеть, как много людей снимают это на свои мобильные телефоны.

Заместитель губернатора провинции Мавлави Шир Ахмад Амар заявил, что мужчины были убиты во время столкновений с бойцами "Талибана" после похищения торговца и его сына, которых впоследствии освободили.

"Их тела повесили на площадях города как пример для других похитителей. Их повесили, чтобы никто не решился на такое преступление", - сказал Амар.