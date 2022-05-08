Талибы ударили ракетами по Таджикистану, - СМИ

Об этом со ссылкой на афганские медиа сообщила казахстанская служба Радио Свобода.

Агентство Aamaj News сообщило о попадании вечером 7 мая ракет по Таджикистану со стороны талибов, захвативших Кабул в августе 2021 года.

Согласно сообщениям агентства, ракеты были выпущены из провинции Тахор района Ходжа Гар. Речь идет о 2-7 ракетах. Однако авто марки "Toyota", из которого якобы совершили обстрел, было уничтожено ответным огнем.

Источники, близкие к таджикским правоохранителям, сообщили таджикскому изданию "Азаттык" - "Радио Озоди", что никаких обстрелов с указанного направления не было.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение, но есть экспертные предположения, что атаку также можно связать с террористическими группировками "Джундулла" и ИГИЛ.

Напомним, в Афганистане противники Талибана начали военное наступление.

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