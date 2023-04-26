Талибы убили лидера "Исламского государства", причастного к взрыву в аэропорту Кабула в 2021 году
Официальные лица США заявили, что Талибан убил руководителя террористической организации "Исламское государство", обвиняемого в планировании взрыва в аэропорту Кабула в 2021 году
Об этом пишет BBC .
В результате взрыва, произошедшего в августе 2021 года, погибли 170 мирных жителей и 13 американских солдат. Он произошел именно тогда, когда люди пытались скрыться из страны после захвата власти Талибаном.
Сообщается, что террорист был убит несколько недель назад, но потребовалось время, чтобы подтвердить его смерть. Имя преступника не разглашается. Тем не менее, дополнительных деталей о причастности погибшего к теракту в Кабуле США не называет.
"Эксперты в правительстве очень уверены, что этот человек… действительно был ключевым лицом, ответственным за взрыв", - сказал CBS высокопоставленный чиновник США.
Согласно сообщению New York Times, США узнали о смерти террориста в начале апреля.
Справочно. Взрыв произошел около 18:00 26 августа 2021 года у ворот Abbey Gate в аэропорту Кабула. Террорист-смертник вошел в толпу, ожидавшую у ворот, надеясь, что их примут на эвакуационный рейс из Афганистана.
- Светский президент Афганистана Ашраф Гани мирно отдал власть талибам и вылетел в Таджикистан 15 августа. Тогда же начались обстрелы международного аэропорта Кабула.
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