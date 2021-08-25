Талибы просят женщин не выходить на улицу "по соображениям безопасности"

Об этом рассказывает ВВС .



"Наши силы безопасности не обучены тому, как обращаться с женщинами, как разговаривать с ними. Пока мы не обеспечим полную безопасность, мы просим женщин оставаться дома", - отметил Забихулла Муджахид, представитель террористов, захвативших власть в Афганистане.



Представитель талибов подчеркнул, что это временное ограничение.



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В ООН не только "выразили обеспокоенность" по поводу прав женщин в Афганистане, но и сообщили, что получили сообщение о вербовке детей-солдат и казни талибами.



Совет ООН по правам человека принял резолюцию, подтверждающую "непоколебимую приверженность" прав женщин и девушек, однако документ не содержит тех пунктов, о которых просили правозащитники, а именно - назначить специального следователя ООН по Афганистану.

Талибы в своей пропаганде обещали, что при их власти афганские женщины "будут очень счастливыми, смогут работать, учиться и стать членами правительства, если продолжат жить по шариату". 17 августа талибы объявили, что в стране уважать права женщин "по законам ислама"

В частности, речь шла о разрешении на работу и образование в университетах для женщин.