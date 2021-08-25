Талибы просят женщин не выходить на улицу "по соображениям безопасности"
Представитель боевиков "Талибана" Забихулла Муджахид порекомендовал работающим женщинам оставаться дома, пока для них не создадут "надлежащую систему безопасности"
Об этом рассказывает ВВС .
"Наши силы безопасности не обучены тому, как обращаться с женщинами, как разговаривать с ними. Пока мы не обеспечим полную безопасность, мы просим женщин оставаться дома", - отметил Забихулла Муджахид, представитель террористов, захвативших власть в Афганистане.
Представитель талибов подчеркнул, что это временное ограничение.
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В ООН не только "выразили обеспокоенность" по поводу прав женщин в Афганистане, но и сообщили, что получили сообщение о вербовке детей-солдат и казни талибами.
Совет ООН по правам человека принял резолюцию, подтверждающую "непоколебимую приверженность" прав женщин и девушек, однако документ не содержит тех пунктов, о которых просили правозащитники, а именно - назначить специального следователя ООН по Афганистану.
- Талибы в своей пропаганде обещали, что при их власти афганские женщины "будут очень счастливыми, смогут работать, учиться и стать членами правительства, если продолжат жить по шариату". 17 августа талибы объявили, что в стране уважать права женщин "по законам ислама"
- В частности, речь шла о разрешении на работу и образование в университетах для женщин.
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