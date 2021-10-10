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Талибы просят США помочь им с вакцинацией

10 октября, 2021 воскресенье
08:43
Мир

Движение "Талибан" предупредило официальный Вашингтон, что любое искусственное ослабление их правительства может вызвать "проблемы для народа", и Соединенным Штатам лучше помочь Кабулу с антикоронавирусной вакциной

Подробности приводит Еспресо.TV.

"Мы четко сказали им, что попытка дестабилизировать правительство в Афганистане никому не принесет пользы", - заявил афганскому информационному агентству Bakhtar Амир Хан Моттаки, назначенный талибами исполняющим обязанности министра иностранных дел во временном правительстве страны.

Его слова приводит Интерфакс-Украина.

Моттаки отметил, что дестабилизация "может привести к проблемам для народа", а также подчеркнул, что Афганистану следует оказать помощь в кампании вакцинации против коронавируса.

Он сделал это заявление по итогам встречи с американскими представителями в столице Катара Дохе.

Американскую делегацию возглавляет заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, в ее состав входят также заместитель спецпредставителя Госдепа по Афганистану Том Вест и представитель Агентства США по международному развитию.

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Афганистан
Катар
Талибан
США
Коронавирус
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