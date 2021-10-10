Талибы просят США помочь им с вакцинацией
Движение "Талибан" предупредило официальный Вашингтон, что любое искусственное ослабление их правительства может вызвать "проблемы для народа", и Соединенным Штатам лучше помочь Кабулу с антикоронавирусной вакциной
Подробности приводит Еспресо.TV.
"Мы четко сказали им, что попытка дестабилизировать правительство в Афганистане никому не принесет пользы", - заявил афганскому информационному агентству Bakhtar Амир Хан Моттаки, назначенный талибами исполняющим обязанности министра иностранных дел во временном правительстве страны.
Его слова приводит Интерфакс-Украина.
Моттаки отметил, что дестабилизация "может привести к проблемам для народа", а также подчеркнул, что Афганистану следует оказать помощь в кампании вакцинации против коронавируса.
Он сделал это заявление по итогам встречи с американскими представителями в столице Катара Дохе.
Американскую делегацию возглавляет заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, в ее состав входят также заместитель спецпредставителя Госдепа по Афганистану Том Вест и представитель Агентства США по международному развитию.
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