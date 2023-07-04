Об этом информирует Reuters .

Спикер министерства пропаганды добродетелей и предотвращения пороков сообщил, что владельцы обязаны закрыть все салоны красоты в течение месяца.

Салоны красоты появились в Кабуле и других афганских городах спустя несколько месяцев после того, как талибов отстранили от власти в конце 2001 года. После возвращения исламистов в 2021 году подавляющая часть салонов оставалась работать, но с завешенными окнами и вывесками, предоставляя некоторым женщинам работу, а их клиентам - услуги.

Положение женщин в Афганистане по возвращении Талибана к власти

20 декабря 2022 года движение "Талибан" запретило студенткам посещать университеты, решение вступило в силу после заседания афганского правительства. Позже талибы запретили женщинам работать в неправительственных организациях. Свое решение они объяснили тем, что некоторые из женщин "не придерживались толкования администрации исламского дресс-кода". После этого пресс-секретарь Европейской службы внешних дел Набила Массрали осудила такой запрет.

В марте 2022 года Талибан решил не открывать в Афганистане школы для девушек старше среднего школьного возраста. Также это движение обязало женщин не появляться на улице и в общественных местах без паранджи.

Иностранные правительства и чиновники ООН осудили ужесточение ограничений в отношении женщин и заявили, что такие действия препятствуют какому-либо возможному прогрессу на пути к международному признанию администрации Талибана.

8 марта ООН заявила, что после захвата талибами власти в Афганистане, страна стала наиболее репрессивной в мире для женщин и девушек. Там отметили, что новые правители Афганистана продемонстрировали "особую сосредоточенность на навязывании правил, оставляющих большинство женщин и девушек в ловушке дома". В то же время администрация талибов заявила, что уважает права женщин согласно своему истолкованию исламского права и афганских обычаев.

29 апреля в столице Афганистана Кабуле женщины вышли на протесты , чтобы накануне саммита ООН призвать другие страны официально не признавать правительство Талибана. Марш длился не больше 10 минут и прошел без столкновений с силами безопасности.