Талибы предлагают Эрдогану взять под контроль аэропорт Кабула

Об этом пишет Daily Sabah.

"Талибан предложил нам управление кабульским аэропортом. Однако мы еще не приняли окончательного решения из-за опасений по поводу безопасности", - сказал президент Турции Реджеп Эрдоган.

По его словам, в турецком посольстве в Кабуле состоялась встреча с талибами, которая длилась 3,5 часа, но в случае необходимости переговоры могут быть проведены снова.



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В то же время Эрдоган осудил теракты, произошедшие вчера у здания аэропорта Кабула и отметил, что "это показывает, насколько опасен " Талибан " для Афганистана и мира в целом".



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Турецкий лидер добавил, что сейчас идет эвакуация военнослужащих страны, которые несут службу в Афганистане, и пообещал завершить ее как можно быстрее.