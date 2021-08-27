Талибы предлагают Эрдогану взять под контроль аэропорт Кабула
По словам турецкого лидера Реджепа Эрдогана, талибы предлагали ему взять контроль над аэропортом в Кабуле, но решение еще не принято
Об этом пишет Daily Sabah.
"Талибан предложил нам управление кабульским аэропортом. Однако мы еще не приняли окончательного решения из-за опасений по поводу безопасности", - сказал президент Турции Реджеп Эрдоган.
По его словам, в турецком посольстве в Кабуле состоялась встреча с талибами, которая длилась 3,5 часа, но в случае необходимости переговоры могут быть проведены снова.
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В то же время Эрдоган осудил теракты, произошедшие вчера у здания аэропорта Кабула и отметил, что "это показывает, насколько опасен " Талибан " для Афганистана и мира в целом".
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Турецкий лидер добавил, что сейчас идет эвакуация военнослужащих страны, которые несут службу в Афганистане, и пообещал завершить ее как можно быстрее.
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