Талибы издали новый указ в Афганистане: запрещает насильственные браки, но не упоминает вопрос образования женщин
В пятницу, 3 декабря, движение "Талибан" издало новый указ о правах женщин в Афганистане, запрещающий выдавать женщин замуж без их согласия, но ничего не говорящий о вопросах трудоустройства и образования женщин
Об этом сообщает Reuters.
"Женщина - это не собственность, а благородный и свободный человек; никто не может отдать ее никому в обмен на мир... или чтобы положить конец вражде", - говорится в указе "Талибана", который обнародовал официальный представитель движения Забиулла Муджахид.
Изложенные в указе правила указывают, что женщины не могут быть принуждены к браку, а вдовы должны иметь долю в собственности своего покойного мужа. Суды должны учитывать правила принятия решений, а министерства по делам религиозных дел и информации должны содействовать соблюдению этих норм.
Издание отмечает, что талибы вводят новые правила под давлением международного сообщества, которое в основном заморозило средства для Афганистана и сделало права женщин ключевым условием будущего сотрудничества с государством.
Однако в указе не упоминается о том, что афганские женщины могут работать вне дома или иметь доступ к учебным заведениям.
Будучи у власти в стране с 1996 по 2001 год, "Талибан" запрещал женщинам выходить из дома без родственника-мужчины и полностью закрытого лица и головы, а девушкам - получать образование.
Талибы утверждают, что порядки изменились и в некоторых провинциях позволили открывать средние школы для девушек, но женщины и правозащитники остаются скептически настроенными.
- Напомним, в сентябре движение "Талибан" объявило о возвращении в Афганистане практики телесных наказаний.
- 6 ноября в Афганистане застрелили 29-летнюю защитницу прав женщин Фрозан Сафи.
- 17 ноября представитель ООН в Афганистане Дебора Лайонс предупредила о возможности гуманитарной катастрофы в Афганистане и усилении активности террористов "Исламского государства", призвав международное сообщество к диалогу с талибами.
- Также талибы запретили транслировать в Афганистане сериалы с участием женщин.
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