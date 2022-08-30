Талибы договариваются с Россией о закупке бензина, - Reuters
Переговоры "Талибана" о закупке Афганистаном бензина и бензола у России находятся на завершающей стадии
Об этом пишет Reuters.
Официальный представитель министерства экономики Афганистана Хабибурахман Хабиб подтвердил, что делегация талибов находится в Москве и завершает заключение контрактов на поставку пшеницы, газа и нефти.
В свою очередь источник из офиса министра торговли и промышленности сообщил, что они ожидают завершения в ближайшее время.
"Мы работаем над текстом контракта, мы почти согласовали бензин и бензол", – заметил чиновник.
Представители министерств иностранных дел и энергетики России не ответили на запросы о комментариях.
Как добавляет Reuters, если контракт будет заключен, это будет признаком того, что иностранные страны все активнее обстоят дела с талибами, несмотря на то, что ни одно иностранное правительство, включая Москву, официально не признает руководство "Талибана".
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