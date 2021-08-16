"Талибы дали понять, что готовы осуществить кровавый приступ": президент Афганистана объяснил передачу власти намерением предотвратить кровопролитие

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Укринформ .

Он говорит, что талибы были готовы атаковать столицу, поэтому поехал, чтобы предотвратить кровопролитие в городе.



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"Я столкнулся с трудным выбором: столкнуться с вооруженными талибами, которые хотят войти во дворец или покинуть страну, где я посвятил свою жизнь его защиты и ухода за последние 20 лет. Талибы четко дали понять, что они готовы осуществить кровавый нападение на весь Кабул. чтобы предотвратить поток кровопролития, я решил уйти ", - написал он.

Гане считает, что власть "Талибана" нелегитимна.