Талибы без боя взяли Джелалабад

К этому Кабул и Джелалабад оставались последними крупными городами на востоке Афганистана, которые находились под контролем правительства страны, передает Еспресо.TV .



Как отмечает Al Jazeera , Джалалабад сдался без боя.



На эту же обстоятельство обращает внимание и агентство Reuters .



Над Джелалабадом развеваются флаги талибов.



Это ключевое восточный город, который также является столицей провинции Нангаргар, упало рано утром в воскресенье, 15 августа 2021 года.



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Таким образом, столица страны Кабул сейчас является последней большой городской территорией, находящейся под контролем остатков госаппарата светского президента Ашрафа Гани.



Кроме того, талибы заявили о захвате в течение субботы, 14 августа 2021 года, девяти провинциальных центров в Афганистане за сутки

"Провинции Пактика, Пактия, Кунар, Фарьяб, Балх и Лагман перешли под контроль Исламского Эмирата Афганистан (название государства талибов - ред.). В ходе этих завоеваний тысячи солдат, полиции и других вооруженных сил противоборствующей стороны сложили оружие и присоединились к моджахедам исламского Эмирата ", - говорится в официальном заявлении движения, на которую ссылается Интерфакс-Украина.

В нем также отмечается, что "тысячи единиц легкого и тяжелого оружия, миллионы боеприпасов, тысячи военных и невоенных транспортных средств, и оборудования были взяты моджахедами во всех провинциях".





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