Талибы без боя взяли Джелалабад
Талибан установил свой контроль над афганским городом Джелалабад. Об этом говорят как официальные представители Афганистана, так и сами боевики
К этому Кабул и Джелалабад оставались последними крупными городами на востоке Афганистана, которые находились под контролем правительства страны, передает Еспресо.TV .
Как отмечает Al Jazeera , Джалалабад сдался без боя.
На эту же обстоятельство обращает внимание и агентство Reuters .
Над Джелалабадом развеваются флаги талибов.
Это ключевое восточный город, который также является столицей провинции Нангаргар, упало рано утром в воскресенье, 15 августа 2021 года.
Читайте также: К катастрофе в Афганистане привела политика Байдена, - аналитик CNN
Таким образом, столица страны Кабул сейчас является последней большой городской территорией, находящейся под контролем остатков госаппарата светского президента Ашрафа Гани.
Кроме того, талибы заявили о захвате в течение субботы, 14 августа 2021 года, девяти провинциальных центров в Афганистане за сутки
"Провинции Пактика, Пактия, Кунар, Фарьяб, Балх и Лагман перешли под контроль Исламского Эмирата Афганистан (название государства талибов - ред.). В ходе этих завоеваний тысячи солдат, полиции и других вооруженных сил противоборствующей стороны сложили оружие и присоединились к моджахедам исламского Эмирата ", - говорится в официальном заявлении движения, на которую ссылается Интерфакс-Украина.
В нем также отмечается, что "тысячи единиц легкого и тяжелого оружия, миллионы боеприпасов, тысячи военных и невоенных транспортных средств, и оборудования были взяты моджахедами во всех провинциях".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.61
Покупка 26.61Продажа 26.85
-
EUR
Покупка 31.2Продажа 31.61
- Актуальное
- Важное