Талибы анонсировали запрет женщинам в Афганистане заниматься спортом

Об этом сообщает The Guardian.

"Я не думаю, что женщинам будет разрешено играть в крикет, потому что необязательно женщинам играть в крикет. В игре в крикет они могут столкнуться с ситуацией, когда их лица и тела не будут прикрыты. Ислам не позволяет такие ситуации для женщин" - сказал Васик.



Он добавил, что ислам разрешает женщинам выходить на улицу только по необходимости, а спорт ею не является.