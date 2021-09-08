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Талибы анонсировали запрет женщинам в Афганистане заниматься спортом

8 сентября, 2021 среда
20:43
Общество

Заместитель главы комиссии движения "Талибан" по культуре Ахмадулла Васик заявил, что афганским женщинам будет запрещено заниматься спортом

Об этом сообщает The Guardian.

"Я не думаю, что женщинам будет разрешено играть в крикет, потому что необязательно женщинам играть в крикет. В игре в крикет они могут столкнуться с ситуацией, когда их лица и тела не будут прикрыты. Ислам не позволяет такие ситуации для женщин" - сказал Васик.

Он добавил, что ислам разрешает женщинам выходить на улицу только по необходимости, а спорт ею не является.

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Спорт
Афганистан
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