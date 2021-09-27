"Талибан" заявил о вмешательстве Таджикистана во внутренние дела Афганистана

Об этом сообщает hromadske .

"Таджикистан вмешивается в наши дела, на каждое действие есть противодействие", - заявил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Афганистана Абдул Гани Барада.

"Талибан" объявил, что отправил "тысячи своих военных" в провинцию Тахор, которая граничит с Таджикистаном. В группировке заявили, что действуют "для устранения угроз безопасности и других потенциальных угроз"



Как рассказал представитель пограничных войск Таджикистана, в его стране внимательно следят за такими сообщениями.

"Насколько нам известно, тысячи не прибыли, но если даже десять человек соберутся вместе, мы воспримем это как угрозу и будем готовы", - сказал пограничник.

Власти Таджикистана ранее заявляла, что некоторые группировки, состоящие из таджиков и кавказцев, якобы готовят вторжение. "Талибан" опроверг такие планы.