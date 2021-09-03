Талибан заявил, что взял под контроль последнюю провинцию Афганистана, силы сопротивления отрицают информацию

Об этом сообщает Reuters .



Информацию о захвате региона изданию подтвердили три анонимных источника среди членов движения.



В то же время Национальный фронт сопротивления, противостоящего талибам в провинции Панджер, отрицает эту информацию.

"Бойцы НФО отбили все вражеские атаки на наших территориях за последние 24 часа, а враждебные ополченцы бегут. Силы НФО окружили боевиков Талибана", - говорится в Twitter сопротивления.