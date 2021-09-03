Талибан заявил, что взял под контроль последнюю провинцию Афганистана, силы сопротивления отрицают информацию
Талибан заявил, что захватил провинцию Панджшер - последнюю, которая была не под контролем движения
Об этом сообщает Reuters .
Информацию о захвате региона изданию подтвердили три анонимных источника среди членов движения.
В то же время Национальный фронт сопротивления, противостоящего талибам в провинции Панджер, отрицает эту информацию.
"Бойцы НФО отбили все вражеские атаки на наших территориях за последние 24 часа, а враждебные ополченцы бегут. Силы НФО окружили боевиков Талибана", - говорится в Twitter сопротивления.
- Напомним, 15 августа утром талибы окружили Кабул и начали без боя заходить в город. Талибан заявил, что контролирует всю территорию Афганистана.
- В день празднования 102 годовщины независимости страны от Британской империи, 19 августа, "Талибан" заявил о переименовании страны в "Исламский эмират Афганистан".
- 24 августа "Талибан" не согласился продолжить эвакуацию из Кабула после 31 августа.
- 25 августа президент США Джо Байден заявил, что США готовы завершить эвакуацию людей из Афганистана до 31 августа.
- В Афганистане остается около 150 граждан США и 1,8 тыс. сотрудников посольства, которых правительство планирует эвакуировать за 36 часов и прекратить спасательную операцию, утверждают источники журналистов в Вашингтоне.
- 26 августа в результате взрывов в столице Афганистана в течение дня погибли 90 афганцев, более 150 получили ранения .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.83
Покупка 26.83Продажа 27.07
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.14
- Актуальное
- Важное