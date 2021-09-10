"Талибан" запретил афганским женщинами работать в министерствах

Об этом сообщает НВ со ссылкой на Tolo news.



Представитель "Талибана" Сайед Зекрулла Хашими заявил, что "женщины должны рожать детей и давать им образование".

"Женщины Афганистана дают жизни народу Афганистана, обучают исламской этике. Женщина не может выполнять работу в министерстве", - пояснил он

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Он убежден в том, что работа в правительстве "непосильна для женщин".