Талибан захватил третий по величине город Афганистана

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщил изданию член правительственных войск Афганистана, они отступили из Герата.



По его словам, талибы захватили штаб-квартиру полиции и ряд административных зданий, взяв контроль над городом.

Напомним, 6 июля военные США оставили авиационную базу Баграм в Афганистане. До конца августа планируется вывести все войска из страны.

24 июля президент США Джо Байден пообещал предоставить Афганистану $3,3 млрд на поддержку сил безопасности

8 августа на фоне наступления талибов и взятия нескольких центров провинций в стране, США перебросили авиацию из Катара и нанесли авиаудары по войскам талибов и заявили о уничтожения 200 моджахедов. Отметим, авиацию Штаты перебросили в страну 7 августа из Катара на фоне новостей о взятии Заранжа на границе с Ираном

10 августа в ЕС заявили, что талибы контролируют 65% Афганистана

По состоянию на 12 августа сообщается, что талибы контролируют 10 из 34 региональных центров страны . Бои правительства и боевиков Талибана ведутся за ключевые города севера и юга страны - Мазари-Шариф и Кандагар.

"Талибан" заявил о захвате города Кандагар - второго по величине в Афганистане.