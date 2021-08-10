"Талибан" захватил две столицы провинций Афганистана

Об этом сообщает УП со ссылкой на АР .

Два депутата из Саманган заявили, что столица провинции Айбак упала без сопротивления.

По словам Мохаммада Нура Рахмани, главы совета Сари-Пул, талибы захватили столицу провинции после более чем недельного сопротивления афганских войск.

По состоянию на 9 августа, талибы контролировали пять из 34 столиц провинций страны.

8 августа стало известно, что талибы взяли Кундуз - крупнейший город севера, который контролирует дороги в страны Центральной Азии - Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

В тот же день США нанесли авиаудары по войскам талибов и заявили о уничтожения 200 моджахедов . Отметим, авиацию Штаты перебросили в стране 7 августа с Катара на фоне новостей о взятии Заранжа на границе с Ираном