"Талибан" захватил две столицы провинций Афганистана
Талибы захватили Сари-Пул и Саманган - две столицы провинций в Афганистане
Об этом сообщает УП со ссылкой на АР .
Два депутата из Саманган заявили, что столица провинции Айбак упала без сопротивления.
По словам Мохаммада Нура Рахмани, главы совета Сари-Пул, талибы захватили столицу провинции после более чем недельного сопротивления афганских войск.
По состоянию на 9 августа, талибы контролировали пять из 34 столиц провинций страны.
- 8 августа стало известно, что талибы взяли Кундуз - крупнейший город севера, который контролирует дороги в страны Центральной Азии - Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.
- В тот же день США нанесли авиаудары по войскам талибов и заявили о уничтожения 200 моджахедов . Отметим, авиацию Штаты перебросили в стране 7 августа с Катара на фоне новостей о взятии Заранжа на границе с Ираном
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.68
Покупка 26.68Продажа 26.92
-
EUR
Покупка 31.27Продажа 31.68
- Актуальное
- Важное