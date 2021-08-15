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Талибан заходит в Кабул. Сопротивления нет, - BBC News

15 августа, 2021 воскресенье
11:27
Мир

Вооруженные представители фундаменталистского движения "Талибан", которые выступают за превращение Афганистана на Исламский Эмират, начали операцию по покорению города Кабула

Такие сообщения поступают от местных корреспондентов основных мировых медиа, передает Еспресо.TV .

"Мы получаем сообщения о том, что боевики входят в Кабул со всех сторон", - информирует, в частности, BBC News .

Как отмечается, значительного сопротивления в столице Афганистана талибы не встречали.

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При этом они имеют приказ от своего командования - воздержаться от кровопролития в городе и разрешить эвакуацию из него всем желающим, заявил представитель движения в Катаре.

Он также попросил женщин ехать в специально отведенных для них территорий.

Кроме того, трое афганских чиновников сообщили агентству Associated Press , что талибы уже находятся в кабульских районах Калакан, Карабах и Пагман.

Представители госаппарата панически бегут из своих кабинетов.

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Афганистан
Талибан
исламисты
Кабул
капитуляция
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