Талибан заходит в Кабул. Сопротивления нет, - BBC News

Такие сообщения поступают от местных корреспондентов основных мировых медиа, передает Еспресо.TV .



"Мы получаем сообщения о том, что боевики входят в Кабул со всех сторон", - информирует, в частности, BBC News .



Как отмечается, значительного сопротивления в столице Афганистана талибы не встречали.



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При этом они имеют приказ от своего командования - воздержаться от кровопролития в городе и разрешить эвакуацию из него всем желающим, заявил представитель движения в Катаре.



Он также попросил женщин ехать в специально отведенных для них территорий.



Кроме того, трое афганских чиновников сообщили агентству Associated Press , что талибы уже находятся в кабульских районах Калакан, Карабах и Пагман.



Представители госаппарата панически бегут из своих кабинетов.



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