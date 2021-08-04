Талибан взял ответственность за нападение на дом и. о. министра обороны Афганистана

Об этом пишет Reuters .



"Талибан" взял на себя ответственность за нападза помощью автомобиля, начиненного взрывчаткой и стрелкового оружия на дом исполняющего обязанности министра обороны Бисмилля Мохаммади.



Руководитель оборонного ведомства Афганистана пережил приступ.



Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что исламисты совершили нападение на резиденцию Мохаммади, поскольку там продолжалась важная встреча.



Правительственные силы боролись с захватчиками более четырех часов, а Министерство внутренних дел заявило, что по меньшей мере восемь гражданских были убиты и 20 ранены. Также погибли 4 боевика "Талибана".



Через несколько часов после атаки на резиденцию главы минобороны страны талибы атаковали офис Национального управления безопасности: ранены двое гражданских лиц и сотрудника службы безопасности.



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Талибы активизировали свою кампанию, чтобы разгромить правительство, поддерживается США, с апреля, поскольку иностранные силы завершают свой уход после 20-летней войны.



Сейчас, после того как правительственные войска перешли к глухой обороне, бои в стране идут за большие города - Герат на границе с Ираном, Кандагар и Лашкаргах на юге.



Представитель афганских военных заявил, что в Лашкаргахе объявлена чрезвычайная ситуация, а правительственные силы получают подкрепление и поддержку со стороны США.



"Специальные силы были направлены в этот район. Они имеют хороший боевой дух", - сказал Reuters представитель вооруженных сил генерал Аджмаль Омар Шинвари.

