"Талибан" впервые после захвата власти в Афганистане назначил женщин на руководящие должности

Об этом сообщил спикер группировки Забихулла Муджахид.



Министерство высшего образования по согласованию с исполняющим обязанности премьер-министра назначили доктора Ариана директором гинекологической клиники Шахра Ара, а Малалай Рахим назначили директором специального роддома в Кабуле.



Arab News пишет, что неделю назад делегация "Талибана" в Норвегии проводила переговоры с западными чиновниками - там требовали улучшить права женщин, чтобы получить конфискованные активы и международную финансовую помощь.



После этого состоялись назначения, а 2 февраля талибы возобновили работу университетов в шести провинциях Афганистана. Женщины тоже могут возобновить учебу, но власти требуют, чтобы занятия мужчин и женщин проходили отдельно.



Из-за якобы проблем с безопасностью талибы объявили о временном запрете на обучение для учениц средней и старшей школы, хотя мальчики посещают учебные заведения. Также к учебному процессу были допущены только мужчины-учителя.



До конца марта "Талибан" обещает открыть все школы для девочек.

Был орденом в действии Prime Minister, Trainee Specialist Ms. Malalai Rahim был been appointed as the Director of Malalai Maternity Hospital через country. We wish her success in her endeavors from the court of Almighty Allah. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) February 1, 2022