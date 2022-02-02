"Талибан" впервые после захвата власти в Афганистане назначил женщин на руководящие должности
Движение "Талибан" впервые после захвата власти в Афганистане в августе 2021 года назначило на две руководящие должности в Кабуле женщин и открыло университеты в шести провинциях
Об этом сообщил спикер группировки Забихулла Муджахид.
Министерство высшего образования по согласованию с исполняющим обязанности премьер-министра назначили доктора Ариана директором гинекологической клиники Шахра Ара, а Малалай Рахим назначили директором специального роддома в Кабуле.
Arab News пишет, что неделю назад делегация "Талибана" в Норвегии проводила переговоры с западными чиновниками - там требовали улучшить права женщин, чтобы получить конфискованные активы и международную финансовую помощь.
После этого состоялись назначения, а 2 февраля талибы возобновили работу университетов в шести провинциях Афганистана. Женщины тоже могут возобновить учебу, но власти требуют, чтобы занятия мужчин и женщин проходили отдельно.
Из-за якобы проблем с безопасностью талибы объявили о временном запрете на обучение для учениц средней и старшей школы, хотя мальчики посещают учебные заведения. Также к учебному процессу были допущены только мужчины-учителя.
До конца марта "Талибан" обещает открыть все школы для девочек.
- Напомним, в ноябре 2021 года талибы запретили транслировать в Афганистане сериалы с участием женщин.
- 3 декабря 2021 года движение "Талибан" издало указ о правах женщин в Афганистане, запрещающий выдавать женщин замуж без их согласия, но ничего не говорит о вопросах трудоустройства и образования женщин.
- Также в декабре "Талибан" запретил женщинам в Афганистане путешествовать без сопровождения на расстояние, превышающее 72 км.
- В конце января "Талибан" провел первые после захвата Афганистана официальные переговоры с Западом .
- 2 февраля женщин допустили к учебе в государственных университетах Афганистана, открывшихся впервые с тех пор, как "Талибан" захватил власть в стране.
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