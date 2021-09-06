"Талибан" вновь объявил о взятии под контроль провинции Панджшер
Исламское движение "Талибан" объявило, что взяло под контроль последний оплот сопротивления в Афганистане - провинцию Панджшер, которую обороняют силы "Национального фронта сопротивления" Ахмада Масуда
Заявление о захвате провинции опубликовал спикер "Талибана" Забихулла Муджахид."Провинция Панджшер полностью завоевана и перешла под контроль "Исламского Эмирата Афганистан". В Панджшере несколько повстанческих банд уничтожены, а остальные убежали. Мы полностью заверяем достойных жителей Панджшера в том, что они не будут подвергаться дискриминации - они все наши братья, и мы будем служить стране и общей цели", - говорится в заявлении.
Муджахид также объявил, что война в стране закончилась.
В социальных сетях появились видео и снимки, на которых талибы стоят у ворот резиденции губернатора Панджшер, в некоторых районах они подняли флаг.
"Фронт национального сопротивления" называет заявления талибов лживыми и сообщает, что бойцы НФО занимают "стратегические позиции" по всей Панджшерской долине.
"Мы заверяем народ Афганистана, что борьба против "Талибана" и их союзников будет продолжаться, пока не победят справедливость и свобода", - заявили в ФНО.
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