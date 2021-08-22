"Талибан" уже неделю больше всего интересует украинцев в Википедии

Таковы данные специализированного блога Моя Википедия , информирует Еспресо.TV .



С тех пор статью прочитал:



Воскресенье, 15 августа - 24 603 (биография покойного мэра Кривого Рога Константин Павлова заняла второе место),



Понедельник - 35434,



Вторник - 18202,



Среда - 8856,



Четверг - 5053 (только в четверг талибов "вытеснило" праздник Спаса),



Пятница - 3326,



Суббота - 2526.



Также очень хорошо читается все, что касается новейшей истории Афганистана.





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