"Талибан" уже неделю больше всего интересует украинцев в Википедии
Начиная с минувшего воскресенья, 15 августа 2021 года, статья под названием "Талибан" в украиноязычный версии свободной электронной энциклопедии Википедия удерживает первую позицию по рейтингу читательского интереса
Таковы данные специализированного блога Моя Википедия , информирует Еспресо.TV .
С тех пор статью прочитал:
Воскресенье, 15 августа - 24 603 (биография покойного мэра Кривого Рога Константин Павлова заняла второе место),
Понедельник - 35434,
Вторник - 18202,
Среда - 8856,
Четверг - 5053 (только в четверг талибов "вытеснило" праздник Спаса),
Пятница - 3326,
Суббота - 2526.
Также очень хорошо читается все, что касается новейшей истории Афганистана.
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