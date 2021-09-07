"Талибан" утвердил временное правительство Афганистана

Об этом сообщает УП со ссылкой на ВВС .



Возглавил правительство один из основателей "Талибана" Мохаммад Хасан Ахунд.

Заместителем Ахунда будет сооснователь "Талибана" мулла Абдул Гани Барадар.

МВД возглавил Джалалуддин Хаккани, которого разыскивает ФБР.

Мулла Якуб будет исполнять обязанности министра обороны.

