Талибан сообщил о захвате Кандагара в Афганистане

Об этом сообщает НВ .



По словам представителя движения Кари Юсуфа Ахмади, боевики достигли площади в центре Кандагара.



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Al Jazeera сообщает, что талибы вошли в город и продолжают "ожесточенные бои" с правительственными войсками.



Также есть информация, что движение Талибан захватило город Газни, столицу провинции, расположенной в 130 км от Кабула.

Напомним, 6 июля военные США оставили авиационную базу Баграм в Афганистане. До конца августа планируется вывести все войска из страны.

24 июля президент США Джо Байден пообещал оказать Афганистану помощь на $3,3 млрд для поддержки сил безопасности

8 августа на фоне наступления талибов и взятия нескольких центров провинций в стране, США перебросили авиацию из Катара и нанесли авиаудары по войскам талибов, заявив об уничтожения 200 моджахедов. Отметим, авиацию Штаты перебросили в стране 7 августа из Катара на фоне новостей о взятии Заранжа на границе с Ираном

10 августа в ЕС заявили, что талибы контролируют 65% Афганистана

По состоянию на 12 августа сообщается, что талибы контролируют 10 из 34 региональных центров страны. Бои правительства и боевиков Талибана ведутся за ключевые города севера и юга страны - Мазари-Шариф и Кандагар.