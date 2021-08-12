Талибан сообщил о захвате Кандагара в Афганистане
Движение "Талибан" заявило о захвате города Кандагар - второго по величине в Афганистане
Об этом сообщает НВ .
По словам представителя движения Кари Юсуфа Ахмади, боевики достигли площади в центре Кандагара.
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Al Jazeera сообщает, что талибы вошли в город и продолжают "ожесточенные бои" с правительственными войсками.
Также есть информация, что движение Талибан захватило город Газни, столицу провинции, расположенной в 130 км от Кабула.
- Напомним, 6 июля военные США оставили авиационную базу Баграм в Афганистане. До конца августа планируется вывести все войска из страны.
- 24 июля президент США Джо Байден пообещал оказать Афганистану помощь на $3,3 млрд для поддержки сил безопасности
- 8 августа на фоне наступления талибов и взятия нескольких центров провинций в стране, США перебросили авиацию из Катара и нанесли авиаудары по войскам талибов, заявив об уничтожения 200 моджахедов. Отметим, авиацию Штаты перебросили в стране 7 августа из Катара на фоне новостей о взятии Заранжа на границе с Ираном
- 10 августа в ЕС заявили, что талибы контролируют 65% Афганистана
- По состоянию на 12 августа сообщается, что талибы контролируют 10 из 34 региональных центров страны. Бои правительства и боевиков Талибана ведутся за ключевые города севера и юга страны - Мазари-Шариф и Кандагар.
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