"Талибан" сообщил о переговорах с представителями Кыргызстана

Об этом сообщил пресс-секретарь талибов Забигулла Муджахид, передает Радио Свобода.

Согласно сообщению, и.о. министра иностранных дел в правительстве "Талибана" Амир Хан Муттаки встретился с заместителем председателя Совбеза Кыргызстана Таалатбеком Масадиковим и главой департамента внешней политики администрации президента Кыргызстана Энбеком Кулубаевым.

На встрече обсудили "двусторонние отношения и продолжение сотрудничества".

Киргизские чиновники не комментировали об этой встрече.

Первая встреча между индийскими дипломатами и представителями радикального движения "Талибан" состоялась в Катаре .

Глава МИД Китая Ван И заявил, что государство окажет помощь Афганистану, где установлен режим группировки "Талибан"

Министр иностранных дел Катара договорился с "Талибаном" о развитии отношений.