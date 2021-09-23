"Талибан" сообщил о переговорах с представителями Кыргызстана
Движение "Талибан", захватившее Афганистан, сообщило, что провел переговоры с представителями Кыргызстана
Об этом сообщил пресс-секретарь талибов Забигулла Муджахид, передает Радио Свобода.
Согласно сообщению, и.о. министра иностранных дел в правительстве "Талибана" Амир Хан Муттаки встретился с заместителем председателя Совбеза Кыргызстана Таалатбеком Масадиковим и главой департамента внешней политики администрации президента Кыргызстана Энбеком Кулубаевым.
На встрече обсудили "двусторонние отношения и продолжение сотрудничества".
Киргизские чиновники не комментировали об этой встрече.
- Первая встреча между индийскими дипломатами и представителями радикального движения "Талибан" состоялась в Катаре.
- Глава МИД Китая Ван И заявил, что государство окажет помощь Афганистану, где установлен режим группировки "Талибан"
- Министр иностранных дел Катара договорился с "Талибаном" о развитии отношений.
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