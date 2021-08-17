"Талибан" сообщает о не менее 40 погибших в аэропорту Кабула

Цифры погибших озвучил главарь талибов, которые окружили территорию аэропорта, передает местное издание TOLOnews , которому талибы позволили продолжать работу.



Репортер TOLOnews Халед Никзад в аэропорту рассказал, что люди всех возрастов, мужчины и женщины, некоторые без паспортов, стремятся попасть на один из эвакуационных рейсов из Афганистана.



Между тем командир талибов в аэропорту заявил, что по меньшей мере 40 человек погибли во время стрельбы с солдатами США и в результате давки. Главарь талибов заявил людям, чтобы те не обманывались "фейковыми слухами о вылете за границу", и попросил их избегать прибытия в аэропорт.



Большое количество женщин пытается убежать, говоря, что отчаянная ситуация в стране заставляет их уйти.



"Посмотрите, в каком состоянии дети, они хотят пить и голодны, пусть Аллах уничтожит Ашрафа Гани", - сказала Нафиса, жительница Кандагара, которая пытается сбежать из страны.



"Они не должны находиться на самолетах иностранцев, вчера от 30 до 40 человек были убиты и ранены в аэропорту, они должны оставаться дома, для них не будет проблем", - сказал командир "Талибана" Мобибулла Гекмат.

Напомним, США и другие западные страны возобновили полеты для эвакуации своих граждан и афганских союзников из страны. Коммерческие рейсы не летают в страну.

По состоянию на 16 августа было достоверно известно о 7 погибших в аэропорту: трое упали с самолета, держась за шасси и фюзеляж, двух вооруженных мужчин застрелили солдаты США, еще двое погибли в давке. По состоянию на 17 сообщалось о стабилизации ситуации в аэропорту.