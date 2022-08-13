Талибан разогнал протест женщин в Кабуле

Об этом пишет Deutsche Welle.

Издание сообщает, что впервые за несколько месяцев женщины вышли на митинг в столице Афганистана, они требовали восстановления их прав, полученных при предыдущем правительстве.

Группа из около 40 женщин скандировала такие лозунги, как "еда, работа и свобода". Женщины вспоминали о кризисе голода, охватившего Афганистан после того, как Талибан захватил контроль в августе прошлого года, а также ограничение прав женщин на работу, образование и передвижение.

Журналисты сообщают, что протестующих обстреляли, а затем избили. На изображениях в социальных сетях видно, как силы Талибана стреляют предупредительно и физически нападают на женщин, чтобы разогнать их собрание в центре города.

Талибы захватили Кабул 15 августа 2021 года, через несколько часов после того, как последние американские войска вышли, а демократически избранное правительство Афганистана распалось. Исламисты обещали более мягкую версию жесткого исламистского правления, которое было характерно для их первого режима с 1996 по 2001 год. Но многие ограничения были вновь введены, особенно в отношении женщин.

Десятки тысяч девушек исключили из средних школ, а женщинам запретили возвращаться на многие государственные должности. Женщинам также запретили путешествовать по одной в дальние поездки и позволили посещать общественные сады и парки столицы только в отдельные дни. В мае женщинам приказали полностью закрывать себя в публичных местах, включая лицо.

После того, как Талибан возобновил контроль в прошлом году, США и ЕС ввели жесткие санкции против Афганистана. Карательные меры вместе с разрушенным международным авторитетом страны повлекли за собой глубокий экономический кризис, который привел к тому, что население столкнулось с острой нехваткой пищи и лекарств.

В июне 2022 г. в Петербурге состоялся экономический форум, среди почетных гостей - представители движения "Талибан".

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