"Талибан" расстрелял популярного в Афганистане певца
Талибы убили известного в Афганистане певца и музыканта в стиле фолк Фавада Андараби
Об этом сообщает Еспресо.TV .
По данным индийского информационного канала Times Now , ссылающегося на сына музыканта, 28 августа боевики "Талибан" пришли домой к певцу в афганской провинции Баглан. Андараби вывели из дома и расстреляли. Певец скончался на месте.
Смерть музыканта подтвердил бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараб.
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"Талибы продолжают жестокость", - отметил он.
В своих песнях Андараби неоднократно осуждал группировки "Талибан" и поддерживал тех, кто с ним борется.
- Напомним, "Талибан" обещал не казнить своих противников, однако есть уже немало фактов в пользу обратного.
- Кроме того, в стране внедряется жесткая версия законов шариата.
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