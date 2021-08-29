"Талибан" расстрелял популярного в Афганистане певца

Об этом сообщает Еспресо.TV .



По данным индийского информационного канала Times Now , ссылающегося на сына музыканта, 28 августа боевики "Талибан" пришли домой к певцу в афганской провинции Баглан. Андараби вывели из дома и расстреляли. Певец скончался на месте.



Смерть музыканта подтвердил бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараб.



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"Талибы продолжают жестокость", - отметил он.



В своих песнях Андараби неоднократно осуждал группировки "Талибан" и поддерживал тех, кто с ним борется.

Напомним, "Талибан" обещал не казнить своих противников, однако есть уже немало фактов в пользу обратного.

Кроме того, в стране внедряется жесткая версия законов шариата.