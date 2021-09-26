"Талибан" призвал международные авиакомпании возобновить рейсы в Кабул

Об этом сообщает Радио Свобода .

Назначенное "Талибаном" Министерство иностранных дел обнародовало соответствующее заявление в воскресенье, 26 сентября, и заверило, что проблемы в аэропорту Кабула решены.

Аэропорт был поврежден во время масштабной эвакуации под руководством США, а впоследствии был вновь открыт при содействии технических групп из Катара и Турции.

Некоторые авиакомпании, такие как Pakistan International Airlines, возобновили рейсы в ограниченном объеме. Также через аэропорт проходит часть гуманитарной помощи Афганистану, но полноценные коммерческие рейсы еще не возобновились.