Талибан приказал всем афганским женщинам носить паранджу

Об этом говорится в указе верховного лидера Талибана Хайбатуллы Ахундзады, передает Укринформ со ссылкой на Al Jazeera.

"Им (женщинам, - ред.) предстоит носить паранджу, поскольку это проявление традиций и уважения", - говорится в указе.

Талибы подчеркнули, что закрывать тело, но и лицо (кроме глаз) женщинам предстоит "чтобы предотвратить провокации при встрече с мужчинами, которые не являются их родственниками".

Еще в указе говорится, что если у женщины нет важной работы за пределами дома, ей "следует оставаться дома".

Ранее "Талибан" впервые после захвата власти в Афганистане назначил женщин на руководящие должности.

"Талибан" решил не открывать в Афганистане школы для девушек старше среднего школьного возраста.