Талибан приказал всем афганским женщинам носить паранджу
Движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, обязало женщин не появляться на улице и в общественных местах без паранджи
Об этом говорится в указе верховного лидера Талибана Хайбатуллы Ахундзады, передает Укринформ со ссылкой на Al Jazeera.
"Им (женщинам, - ред.) предстоит носить паранджу, поскольку это проявление традиций и уважения", - говорится в указе.
Талибы подчеркнули, что закрывать тело, но и лицо (кроме глаз) женщинам предстоит "чтобы предотвратить провокации при встрече с мужчинами, которые не являются их родственниками".
Еще в указе говорится, что если у женщины нет важной работы за пределами дома, ей "следует оставаться дома".
- Ранее "Талибан" впервые после захвата власти в Афганистане назначил женщин на руководящие должности.
- "Талибан" решил не открывать в Афганистане школы для девушек старше среднего школьного возраста.
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