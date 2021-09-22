"Талибан" попросил право на выступление во время Генассамблеи ООН

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на АР.

"Антониу Гутерреш получил письмо от назначенного талибами Амира Хана Муттаки" с просьбой принять участие "в дебатах на высоком уровне", - заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Он уточнил, что письмо было отправлено 20 сентября, а Муттаки представился "министр иностранных дел" Афганистана.

В письме Муттаки заявил, что свергнутого президента Афганистана Ашраф Гани страны "больше не признают".

В связи с этим, говорилось в письме, постпред Афганистана Гулам Исакзай "больше не представляет" страну. Талибы назначили своего представителя при ООН Сухайль Шахина.

Дюжаррик сообщил, что Гутерреш получил письмо от Исакзая от 15 сентября, содержащий список делегации Афганистана.

В этом письме Исакзай был указан как постоянный представитель Афганистана.

"Эти два сообщения секретариат после консультаций с канцелярией главы Генеральной Ассамблеи направил членам комитета по проверке полномочий 76-й сессии Генеральной Ассамблеи", - сказал он.