Талибан получил 5 требований от Евросоюза
Раз в полгода министры иностранных дел ЕС собираются на неформальное заседание в формате Gymnich. Название происходит от одноименного дворца в Германии, неподалеку Кельна, где такую встречу провели впервые. Эти заседания посвящают стратегическим вопросам, министры могли бы подробно обсудить в спокойной обстановке
На этот раз мероприятие проходило в конгресс-центре Брдо, расположенном под Любляной (Словения). В пятницу, 3 сентября 2021, там обсуждали отношения ЕС с Афганистаном, после прихода к власти в этой стране исламистского движения "Талибан", передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .
Для этого главы МИД на встрече Gymnich разработали пять критериев, рассказал верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель.
Первый из них - не станет ли Афганистан вновь прибежищем для международного терроризма и не начнется ли его экспорт в другие страны.
Второй критерий - уважение прав человека, в частности прав женщин, верховенства права и свободы прессы.
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Третий - формирование правительства. В ЕС ожидают, что он должен быть инклюзивным, с участием как можно большего количества групп афганского общества, а действовать путем переговоров между политическими силами в стране.
Четвертый критерий - уважение талибов к процедурам доставки и распределения гуманитарной помощи.
Наконец, пятый критерий - соблюдение талибами обязательства позволить выехать из страны иностранцам и афганцам, которые хотят это сделать.
"Мы будем оценивать поведение (талибов - ред.), исходя из этих пяти критериев. Кто-то скажет, что "Талибан" будет их выполнять. Но давайте посмотрим", - подчеркнул боррелий.
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