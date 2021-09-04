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Талибан получил 5 требований от Евросоюза

4 сентября, 2021 суббота
09:29
Мир

Раз в полгода министры иностранных дел ЕС собираются на неформальное заседание в формате Gymnich. Название происходит от одноименного дворца в Германии, неподалеку Кельна, где такую встречу провели впервые. Эти заседания посвящают стратегическим вопросам, министры могли бы подробно обсудить в спокойной обстановке

На этот раз мероприятие проходило в конгресс-центре Брдо, расположенном под Любляной (Словения). В пятницу, 3 сентября 2021, там обсуждали отношения ЕС с Афганистаном, после прихода к власти в этой стране исламистского движения "Талибан", передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

Для этого главы МИД на встрече Gymnich разработали пять критериев, рассказал верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель.

Первый из них - не станет ли Афганистан вновь прибежищем для международного терроризма и не начнется ли его экспорт в другие страны.

Второй критерий - уважение прав человека, в частности прав женщин, верховенства права и свободы прессы.

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Третий - формирование правительства. В ЕС ожидают, что он должен быть инклюзивным, с участием как можно большего количества групп афганского общества, а действовать путем переговоров между политическими силами в стране.

Четвертый критерий - уважение талибов к процедурам доставки и распределения гуманитарной помощи.

Наконец, пятый критерий - соблюдение талибами обязательства позволить выехать из страны иностранцам и афганцам, которые хотят это сделать.

"Мы будем оценивать поведение (талибов - ред.), исходя из этих пяти критериев. Кто-то скажет, что "Талибан" будет их выполнять. Но давайте посмотрим", - подчеркнул боррелий.


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Евросоюз
права человека
Европейский Союз
Афганистан
терроризм
Талибан
права женщин
Жозеп Боррель
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