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Талибан перебрасывает этнических таджиков на границу с Таджикистаном. Готовится нападение, - Anadolu

23 июля, 2022 суббота
19:12
Мир

Талибы перебрасывают этнических таджиков к границе Таджикистана. По данным местных источников, группировка планирует начать вооруженную борьбу против таджикского правительства

Об этом пишет Anadolu Agency.

Руководство движения Талибан направило в провинцию Бадахшан (на границе с Таджикистаном) подразделение, состоящее из этнических таджиков. Об этом корреспонденту Anadolu сообщил один из членов афганского движения в Бадахшане, попросивший не разглашать его имя.

По его словам, боевики сосредотачиваются на границе, где проходят подготовку. Отряд получил название "Движение талибов Таджикистана". Группировка, которую возглавит гражданин Таджикистана Мехди Арселан (настоящее имя Мухаммед Шарипов), намерена начать вооруженную борьбу против таджикского правительства. В Таджикистане руководитель группировки включен в список разыскиваемых террористов.

По данным местных источников, Талибан намерен передать "таджикским талибам" управление безопасностью пяти районов Бадахшана. Издание сообщает, что в настоящее время вооруженное формирование насчитывает 200 человек. Оружие и боеприпасы поставляет Талибан.

Журналисты добавляют, что официальные представители движения Талибан опровергли информацию о своей причастности к созданию группировки.

  • 7 мая глава Национального фронта сопротивления Ахмад Масуд заявил о захвате трех северных районов в стране, где находятся у власти талибы, объявив о начале широкого военного наступления.

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