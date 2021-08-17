"Талибан" объявил о всеобщей амнистии

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Объявляется всеобщая амнистия. Вы можете жить обычной жизнью в обстановке полного доверия", - говорится в заявлении.

Госслужащим предложили вернуться на работу и продолжать деятельность.

Представитель талибов Альханафи Вардак призвал население не беспокоиться о безопасности.

"В Кабуле есть четкий план безопасности. Жизнь и имущество всех жителей Кабула, то ли гражданских, то ли военных, в безопасности", - заявил он.

Напомним, 6 июля военные США оставили авиационную базу Баграм в Афганистане. До конца августа планируется вывести все войска из страны.

24 июля президент США Джо Байден пообещал оказать Афганистану $ 3,3 млрд на поддержку сил безопасности

8 августа на фоне наступления талибов и взятия нескольких центров провинций в стране, США перебросили авиацию из Катара и нанесли авиаудары по войскам талибов и заявили о уничтожения 200 моджахедов. Отметим, авиацию Штаты перебросили в стране 7 августа с Катара на фоне новостей о взятии Заранжа на границе с Ираном

15 августа талибы без сопротивления взяли столицу Афганистана Кабул.