"Талибан" объявил о всеобщей амнистии
Афганское движение "Талибан" объявило всеобщую амнистию
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Объявляется всеобщая амнистия. Вы можете жить обычной жизнью в обстановке полного доверия", - говорится в заявлении.
Госслужащим предложили вернуться на работу и продолжать деятельность.
Представитель талибов Альханафи Вардак призвал население не беспокоиться о безопасности.
"В Кабуле есть четкий план безопасности. Жизнь и имущество всех жителей Кабула, то ли гражданских, то ли военных, в безопасности", - заявил он.
- Напомним, 6 июля военные США оставили авиационную базу Баграм в Афганистане. До конца августа планируется вывести все войска из страны.
- 24 июля президент США Джо Байден пообещал оказать Афганистану $ 3,3 млрд на поддержку сил безопасности
- 8 августа на фоне наступления талибов и взятия нескольких центров провинций в стране, США перебросили авиацию из Катара и нанесли авиаудары по войскам талибов и заявили о уничтожения 200 моджахедов. Отметим, авиацию Штаты перебросили в стране 7 августа с Катара на фоне новостей о взятии Заранжа на границе с Ираном
- 15 августа талибы без сопротивления взяли столицу Афганистана Кабул.
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