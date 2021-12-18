"Талибан" объявил о возобновлении выдачи паспортов в Афганистане, - СМИ

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на западные СМИ.

Талибы объяснили, что выдача начнется 19 декабря в Кабуле и некоторых других населенных пунктах.



Паспорта будут получать ранее подававшие заявку афганцы. Новые заявки планируется начать принимать с 10 января 2022 года.

Выдача паспортов прекратилась с момента прихода к власти талибов в августе 2021 года.



В октябре власти начали выдавать паспорта, но столкнулись с техническими проблемами.

"Все технические неполадки устранены, аппаратура, работающая с биометрическими данными, готова", - заявил Алам Гуль Хаккани, отвечающий завидателю паспортов.

Эти документы используются в Афганистане исключительно для выезда за границу.

17 ноября представитель ООН в Афганистане Дебора Лайонс предупредила о возможности гуманитарной катастрофы в Афганистане и усилении активности террористов "Исламского государства", призвав международное сообщество к диалогу с талибами.

Также в ноябре талибы запретили транслировать в Афганистане сериалы с участием женщин.

3 декабря движение "Талибан" издало новый указ о правах женщин в Афганистане, запрещающий выдавать женщин замуж без их согласия, но ничего не говорит о вопросах трудоустройства и образования женщин.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил 4 декабря, что страны Евросоюза откроют совместную дипломатическую миссию в захваченном "Талибаном" Афганистане.