"Талибан" объявил о возобновлении выдачи паспортов в Афганистане, - СМИ
Движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане объявило в субботу о возобновлении выдачи гражданам паспортов
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на западные СМИ.
Талибы объяснили, что выдача начнется 19 декабря в Кабуле и некоторых других населенных пунктах.
Паспорта будут получать ранее подававшие заявку афганцы. Новые заявки планируется начать принимать с 10 января 2022 года.
Выдача паспортов прекратилась с момента прихода к власти талибов в августе 2021 года.
В октябре власти начали выдавать паспорта, но столкнулись с техническими проблемами.
"Все технические неполадки устранены, аппаратура, работающая с биометрическими данными, готова", - заявил Алам Гуль Хаккани, отвечающий завидателю паспортов.
Эти документы используются в Афганистане исключительно для выезда за границу.
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