"Талибан" объявил наступление на последнюю не захваченную провинцию Афганистана

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Alarabiya .

"Сотни моджахедов Исламского эмирата направляются в Панджшер, чтобы установить контроль над ним, после того как чиновники отказались передать власть мирно", - говорится в сообщении.

Провинция является центром бойцов Северного альянса, которые в 2001 году вместе с США сбросили власть "Талибана".

20 августа правительственные войска Афганистана выбили талибов из трех районов провинции Баглан