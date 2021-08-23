"Талибан" объявил наступление на последнюю не захваченную провинцию Афганистана
Талибы отправились в наступление на провинцию Панджшер - единственный регион, где они не захватили власть
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Alarabiya .
"Сотни моджахедов Исламского эмирата направляются в Панджшер, чтобы установить контроль над ним, после того как чиновники отказались передать власть мирно", - говорится в сообщении.
Провинция является центром бойцов Северного альянса, которые в 2001 году вместе с США сбросили власть "Талибана".
- 20 августа правительственные войска Афганистана выбили талибов из трех районов провинции Баглан
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 30.94Продажа 31.42
- Актуальное
- Важное