"Талибан" назвал Китай своим главным партнером
Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что Китай является их главным партнером
Об этом он заявил в интервью итальянскому изданию La Repubblica , передает Hromadske .
В "Талибане" заявляют, что Китай представляет возможность, поскольку готов давать средства на отстраиванию страны.
Забихулла отметил, что группировка высоко оценивает китайскую программу "Новый шелковый путь", которая создана для распространения влияния и торговли ..
Он заявил надежду, что Китай поможет восстановить и модернизировать медные шахты в Афганистане.
- Первая встреча между индийскими дипломатами и представителями радикального движения "Талибан" состоялась в Катаре.
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