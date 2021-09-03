"Талибан" назвал Китай своим главным партнером

Об этом он заявил в интервью итальянскому изданию La Repubblica , передает Hromadske .

В "Талибане" заявляют, что Китай представляет возможность, поскольку готов давать средства на отстраиванию страны.

Забихулла отметил, что группировка высоко оценивает китайскую программу "Новый шелковый путь", которая создана для распространения влияния и торговли ..

Он заявил надежду, что Китай поможет восстановить и модернизировать медные шахты в Афганистане.

Первая встреча между индийскими дипломатами и представителями радикального движения "Талибан" состоялась в Катаре.